سموحة يضم أحمد شوشة من المصري

أعلن نادي سموحة التعاقد رسميا مع أحمد شوشة مدافع فريق المصري السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع شوشة على عقود الانضمام لصفوف سموحة لمدة 3 مواسم مقبلة.

وجاءت جلسة التوقيع في حضور وليد عرفات رئيس نادي سموحة وبعد موافقة طارق العشري.

وتعاقد سموحة من كل من جونيور أجايي ومحمد رشيد ومصطفى خواجة وأحمد عبد العزيز ومحمود عبد المجيد.

وكان سموحة أعلن التعاقد قبل عدة أسابيع مع طارق العشري ليتولى منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل عبد الحميد بسيوني.