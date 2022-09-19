بافار يكشف سبب رفض عرض مانشستر يونايتد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد

أوضح بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ السبب وراء رفضه العروض التي تلقاها في سوق الانتقالات الصيفية.

ووصلت عروض لـ بافار خلال هذا الصيف أبرزهم كان من مانشستر يونايتد لكن قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

وقال بافار لـ تيلي فوت بخصوض تلك العروض: "تلقيت مكالمات من نوادي مختلفة، لكن بعد ذلك تحدث معي المدرب".

وأضاف "تربطنا علاقة جيدة لذلك قال لي أنني ضمن خططه، وكم أنا مهما للفريق".

ووصل بافار إلى بايرن ميونيخ في صيف 2019 قادما من شتوتجارت.

وخاض الظهير الفرنسي مع الفريق البافاري 127 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل 11 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتوج بافار مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

ومثّل ابن الـ26 عاما منتخب فرنسا في 45 مباراة وتوج معهم بلقب كأس العالم 2018.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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