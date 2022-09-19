ذا أثليتك: مقترح بإقامة بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

الكرة الرسمية لـ دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كشفت شبكة ذا أثليتك عن إمكانية إقامة بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة في المستقبل القريب.

وفقا للشبكة فإن القرار سيتم مناقشته خلال اجتماع سيعقد نهاية الأسبوع الجاري في جزيرة هفار الكرواتية، كما سيتم مناقشة التغييرات المحتملة الأخرى في اجتماع آخر في إسطنبول.

قرار خوض مباريات دوري الأبطال خارج قارة أوروبا سيرجع لأسباب تسويقية لاستغلال ثقافة المشجعين وللحصول على إيرادات جديدة من أجزاء أخرى من العالم.

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ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية يعد من الداعمين لمثل تلك المناقشات ومنفتح على إقامة المباريات في دول مثل الولايات المتحدة أو الصين أو دول الشرق الأوسط.

الفكرة لا تزال قيض الدراسة ولكن من المتوقع أن تلقى معارضة كبيرة من بعض الفئات داخل أوروبا وخصوصا من بين المشجعين.

وفي حال تنفيذ تلك الفكرة ستكون تلك المباريات على الأغلب من دور المجموعات ولن تقام أي مباراة من الأدواء الإقصائية خارج أوروبا.

ذا أثليتك شددت أيضا على إمكانية إقامة كأس السوبر الأوروبي خارج أوروبا خلال المواسم المقبلة لتسويقها بشكل أكبر.

ويحمل ريال مدريد لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في الوقت الحالي بآخر نسخة من البطولتين.

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