غزل المحلة لـ في الجول: تصعيد كريم رفعت للفريق الأول مع مجموعة من الشباب

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 21:42

كتب : رضا السنباطي

كريم رفعت لاعب غزل المحلة

كشف عبد الباقي جمال المدرب العام لنادي غزل المحلة عن تصعيد كريم رفعت إلى صفوف الفريق الأول.

وقال عبد الباقي جمال لـFilGoal.com: "كريم رفعت هو أحد لاعبي فريق الشباب ويشارك في مركز الظهير الأيمن واسم شهرته هو (هالاند)".

وأضاف "تم تصعيد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد وشارك معنا في المران مرتين".

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وأكمل "المدير الفني سيتابع كل اللاعبين ومن يظهر بمستوى جيد في التدريبات سيحصل على مكان في صفوف الفريق".

ويقود المدير الفني اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو تدريبات غزل المحلة بعدما تولى تدريب الفريق منذ عدة أيام.

من جانبه قال محمود خضر المدير الفني لفريق 2001 في غزل المحلة لـFilGoal.com: "بدأنا تدريبات الفريق منذ 3 أسابيع وشاهدت تألق أكثر من لاعب منهم كريم رفعت وأحمد وجيه في مركز الظهير الأيمن".

وأشار "لم أسمع عن اسم هالاند كشهرة لـ كريم رفعت، ولكن ربما أطلقوا عليه هذا الاسم نظرا لأنه يتبع نفس قصة شعره".

وأكمل "نتمنى أن يكون في ربع مستوى هالاند حتى نربح من وراءه الملايين".

واستمر في تصريحاته "الموسم الماضي تم تصعيد 5 ناشئين ليس من بنيهم كريم رفعت، وفي الموسم الحالي طلب المدرب اليوناني تصعيد بعض العناصر من القطاع وتواصل معي محمد جنيدي رئيس القطاع وبالفعل تم تصعيد 6 لاعبين للتدرب مع الفريق الأول".

وأتم تصريحاته "حاليا يوجد 11 لاعبا من الشباب والناشئين في تدريبات الفريق الأول، وكريم رفعت يمتلك إمكانيات رائعة وأتمنى أن يكون من نجوم غزل المحلة في مركز الظهير الأيمن".

غزل المحلة كريم رفعت الدوري المصري
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