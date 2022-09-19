تقرير: استحواذ قطري قريب من الدوري الإيطالي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

سامبدوريا - الدوري الإيطالي

استقبل نادي سامبدوريا الإيطالي عرضا قطريا للاستحواذ للخروج من الأزمة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

قد يكون سامبدوريا المتعثر في دوري الدرجة الأولى في طريقه للعثور على مالك جديد بعد أن نشرت وكالة "ANSA" الإيطالية أن خالد فالح آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية مستعد لشراء النادي.

وفقا للوكالة فإن هناك مفاوضات لاستحواذ قطري، يشارك فيه منتج الأفلام فرانشيسكو دي سيلفيو واللاعب الإيطالي السابق إيفانو بونيتي.

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دي سيلفيو هو الذي قدم خطابًا إلى وكالة الأنباء يؤكد فيه "لدينا نية قوية لشراء سامبدوريا، جعلوني أكتشف مدينة رائعة مثل جنوى".

وأضاف "وقعت في حب المدينة وقميص النادي وتاريخه لذلك قررنا شراء النادي وأرسلنا بالفعل عرضا إلى الوصي "فيدال" ونأمل في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن".

ويعاني سامبدوريا ماليا منذ أن تسلم المالك والرئيس ماسيمو فيريرو زمام الأمور بعد اعتقاله بتهمة الإفلاس الاحتيالي في ديسمبر 2021.

وفاز سامبدوريا بلقب الدوري الإيطالي في 1990-1991 وكأس الكؤوس الكؤوس في 1989-90، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي لقب بل يركز أكثر على تفادي الهبوط.

ويتذيل سامبدوريا ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد نقطتين بعد مرور 7 جولات لم يفز فيهم، تعادل في اثنين وخسر خمس.

الدوري الإيطالي سامبدوريا
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