العاشرة.. سيراميكا يتعاقد مع محمد عادل

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع محمد عادل لاعب وسط فريق الإسماعيلي.

وتمتد مدة تعاقد اللاعب لثلاث سنوات مع سيراميكا كليوباترا.

ووقع عادل على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

ويلعب ابن الـ26 عاما في مركز لاعب الوسط.

وانتقل لصفوف الإسماعيلي في 2020 قادما من الإنتاج الحربي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين ضم الثنائي أحمد محسن ومحمد حسن في صفقة تبادلية مع محمد عادل.

وبذلك وصلت صفقات سيراميكا إلى 9 لاعبين: محمد ناصف وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني ورجب نبيل، وأخيرا محمد عادل.

وضمت قائمة سيراميكا للموسم الجديد 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران.