خروج فيراتي من معسكر منتخب إيطاليا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - إيطاليا - مقدونيا

أعلن روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا خروج لاعبه ماركو فيراتي من القائمة التي ستخوض فترة التوقف الدولي الحالية.

وشدد مانشيني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر على أن فيراتي قد تعرض للإصابة بكدمة في قدمه اليسرى لن تجعله قادرا على المشاركة مع منتخب إيطاليا.

وعاد اللاعب إلى فريقه باريس سان جيرمان بعد مشاورات مع الطاقم الطبي لمنتخب إيطاليا من أجل إجراء عمليات الاستشفاء في مركز تدريب النادي.

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ولتعويض غياب فيراتي قرر مانشيني استدعاء دافيد فراتيسي لاعب ساسلولو بدلا منه.

وشارك فيراتي مع منتخب إيطاليا في 49 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة آخرين وأسهم في التتويج ببطولة يورو 2020.

وبغيابه عن المباراتين المقبلتين سيكون فيراتي قد غاب عن 10 مباريات من آخر 11 خاضهم منتخب إيطاليا.

وسيخوض منتخب إيطاليا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن المجر صاحبة المركز الأول برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني.

وسيغيب منتخب إيطاليا عن كأس العالم 2022 بعد فشله في التأهل من خلال ملحق تصفيات أوروبا الماضية.

وسيلعب منتخب إيطاليا مباراتين وديتين أمام كل من ألبانيا والنمسا خلال التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر.

إيطاليا ماركو فيراتي إنجلترا المجر دوري الأمم الأوروبية
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