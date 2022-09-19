الرابع من سيراميكا.. الإسماعيلي يضم أحمد محسن

أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع أحمد محسن قادما من سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف النادي عن مدة تعاقد اللاعب بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وانضم محسن إلى الإسماعيلي في صفقة تبادلية بعدما وافق الإسماعيلي على رحيل محمد عادل إلى صفوف سيراميكا مقابل أحمد محسن ومحمد حسن إلى الدراويش.

محسن بدأ مسيرته الكروية في فريق المنصورة قبل أن ينتقل إلى غزل دمياط ثم فاركو التي كانت محطة لوصوله إلى مصر للمقاصة.

وكان أحمد محسن انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادما من مصر للمقاصة عام 2020.

وخاض الظهير الأيسر مع سيراميكا 63 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل أربعة أهداف وصنع 3 آخرين.

ويعتبر صاحب الـ28 عاما رابع صفقة للإسماعيلي من صفوف سيراميكا كليوباترا بعد ضم صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن.

أحمد محسن هو الصفقة الـ11 الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع ثلاثي سيراميكا ومحمد شبراوي وكريم رأفت.