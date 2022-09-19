دي بروين: جريليش يتعرض للانتقادات لأنه إنجليزي

يرى كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي أن الانتقادات التي يتعرض إليها زميله جاك جريليتش تعود لكونه إنجليزي.

جاك جريليش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

جريليش انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2021 بحوالي 100 مليون يورو، الأمر الذي أثار دهشة وانتقادات في المجتمع الكروي حينها.

الانتقادات رافقت اللاعب حتى اللحظة بسبب عدم تقديمه الأداء المأمول تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها ذا جارديان بخصوص ذلك: "أشعر أنها دائما تحامل على اللاعبين الإنجليز، على سبيل المثال إذا قضيت ليلة في الخارج فلا يتم التدقيق مع الأمر لكن إذا خرج لاعب إنجليزي يكون هناك وسائل إعلام في كل مكان. الجميع يتدخل في حياتهم الخاصة".

وأضاف "مع كل الاحترام، أنه كان في أستون فيلا من قبل، وإذا خسرت مباراة فهذه ليست نهاية العالم لكن هنا إذا خسرنا مباراة فالأمر مختلف، عليك أن تفوز كل أسبوع، كان عليه أن يتكيف مع بعض الأمور".

وسجل جريليش مؤخرا في فوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ولفرهامبتون في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وقال جريليش عقب المباراة عبر "بي تي سبورت": "عليّ شكر بيب جوارديولا لأنه منحني الفرصة لكي أتواجد اليوم بعد أدائي غير الجيد أمام دورتموند".

وأضاف "تعرضت للانتقاد وهم على حق. يجب عليّ تسجيل وصنع أهداف أكثر. الجميع دائما يتحدث عني بسبب القيمة التي أتيت بها".

فيما أشار بيب جوارديولا في وقت سابق إلى تلك الانتقادات وقال: "يجب أن يكون كما هو، هذا كل شيء. لحظات جيدة، لحظات سيئة مثل الجميع، عليه أن يدخل المباريات بعقلية أنا جاك جريليش، أبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق، وهذا ما أريده منه".

وشارك صاحب الـ27 عاما خلال الموسم الحالي في 6 مباريات في مختلف البطولات مسجلا هدفا وحيدا.

وبشكل عام، خاض جريليش 45 مباراة منذ وصوله سيتي، ونجح خلالهم في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.