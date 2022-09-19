بعمر 29 عاما ورغم استدعاءه للمنتخب.. رافا سيلفا يقرر الاعتزال الدولي

أعلن رافا سيلفا لاعب بنفيكا ومنتخب البرتغال اعتزاله الدولي بعمر الـ29 عاما.

وتم استدعاء سيلفا للتواجد مع منتخب البرتغال الذي سيواجه التشيك وإسبانيا في 24 و27 سبتمبر الجاري لحساب دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي فإن رافا أبلغ المدرب فرناندو سانتوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعدم استعداده للاستمرار في تمثيل المنتخب.

واعتبر لاعب بنفيكا أن هذا قرار صادق وصحيح في الوقت الحالي الذي يمر به في مسيرته طلب أن يحترم الجميع الأسباب الشخصية وراء القرار

ومن جانبه قال الاتحاد البرتغالي على موقعه الرسمي: "مجلس إدارة الاتحاد يحترم القرار الذي اتخذه رافا الذي عاش معنا أعظم إنجازين للمنتخب الوطني في يورو 2016 ودوري الأمم. رافا سيظل أحدنا إلى الأبد وهو يستحق تقديرنا وشكرنا".

وشارك سيلفا في 25 مباراة بقميص منتخب البرتغال صنع خلالها أربعة أهداف.

وحصد اللاعب مع منتخب البرتغالي لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وتواجد في قائمة المنتخب لكأس العالم 2014 ويورو 2020.