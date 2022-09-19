عودة لمكان تألقه.. الإسماعيلي يتعاقد مع محمد حسن

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد حسن - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع محمد حسن قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وسيعود لاعب الوسط للإسماعيلي مرة أخرى بعد أن قضى الموسم قبل الماضي معارا لصفوفه.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة 3 مواسم قادمة بعد اجتيازه الفحص الطبي.

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وشهدت فترة الإعارة التي قضاها حسن مع الإسماعيلي تألقا كبيرا جعلت النادي يحاول ضمه نهائيا قبل بداية الموسم الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وشارك صاحب الـ 28 عاما مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي في 15 مباراة فقط.

وبدأ حسن في ناشئين الأهلي قبل أن يرحل مجانا للانضمام لحرس الحدود ومنه إلى بلدية المحلة.

وانتقل حسن من بلدية المحلة إلى وادي دجلة الذي كان محطة للانضمام للزمالك الذي توج معه بكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون حسن هو عاشر صفقات الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع كل من صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد شبراوي وكريم رأفت.

وأصبح محمد حسن اللاعب الثالث الذي ينضم للإسماعيلي قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الحالية بعد باسم مرسي وصالح جمعة.

محمد حسن سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي
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