ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن

عبر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا عن شعوره بالسعادة ضمن صفوف الفريق الكتالوني المنضم له حديثا.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وقال مهاجم برشلونة خلال المؤتمر الصحفي له مع منتخب بلاده: "الانتقال إلى برشلونة يشبه وجود ألعاب جديدة بين يديك عندما كنت طفلا واللعب بها، ومنذ أيام الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب والوقت المناسب".

وأضاف "أنا فخور بتواجدي في برشلونة ولم أتوقع أن يغني الجمهور في ملعب كامب نو أغاني خاصة بي بهذه السرعة، وكل هذا يجعلني أشعر وكأنني في برشلونة منذ فترة طويلة".

وأردف "أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل ويمكنني الآن طلب الطعام بنفسي، أتعرف على الثقافة والمدينة وأتكيف مع الحياة في برشلونة".

وانتقل للحديث عن اللاعبين الشباب في برشلونة قائلا: "لدينا الكثير من المواهب المميزة في فريق واحد، وعلى الرغم من صغر سنهم إلا أنهم يظهرون صفات رائعة وفي القريب سيتحسنون بشكل أكبر".

واستمر في تصريحاته "بيدري وجافي وفاتي وفيران، إنهم حريصون على التحدث والسؤال بشكل مستمر وأشاركهم معرفتي وخبرتي لأنني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق".

وعن مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا قال: "كانت مواجهة لا يجب أن نخسرها، كان يجب أن نفوز وإذا كنا لا نستطيع ذلك فيجب ألا نخسر، وهو درسا لنا سنتعلم منه لنهاية الموسم".

وأردف "إذا انتهت المباراة بنتيجة 5-2 أو 4-2 بالنسبة لنا فلن يطرح أحد أسئلة حول النتيجة ولكنها انتهت بشكل مختلف، ولم ندرك أنه ضد بايرن يمكننا فرض أسلوبنا الخاص، ارتكبنا بعض الأخطاء وبعد أن استقبلنا الهدف الأول كنا نريد التعادل لكن انتهى بنا المطاف باستقبال الهدف الثاني".

وعن استقبال جمهور بايرن ميونيخ له قال: "لم أخف من صافرات الاستهجان لأنني كنت في ميونيخ بعد الانتقال إلى برشلونة والتقيت ببعض الأشخاص في الشارع وسمعت ما قالوه عني ورأيت كيف عاملوني، مشجع بايرن ذكي للغاية ويمكنهم الفهم والتمييز بين الحقيقة والشائعات، إنهم يعرفون ويتذكرون ما هو الشخص الذي كنت عليه وكيف تصرفت وماذا فعلت وما قلته".

وأفصح "لقد كان شعروا غريبا وفريدا وأنا أدخل الملعب وأذهب إلى غرفة ملابس الفريق الضيف وأؤدي عمليات الإحماء في النصف الآخر من الملعب، كانت أكثر من مجرد مباراة رياضية وكان من المستحيل التحكم في العواطف، كنت أرغب في الفوز والتسجيل ولم يحدث ذلك، ولكن عند الحديث عن العواطف كان من المستحيل إسكاتها لأن الوقت الذي مر على رحيلي من بايرن قصير".

وأتم تصريحاته بالحديث عن كأس العالم قائلا: "لم أفكر في أن كأس العالم في قطر سيكون الأخير لي مع المنتخب، وأعتقد فقط أنه حدثا خاصا ينتظرنا هناك ويختلف عن كل ما سبقه في التاريخ".

ويستعد منتخب بولندا لمباراتي ويلز وهولندا في دوري كأس الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.