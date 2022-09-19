مران الأهلي المسائي - تصعيد حارس جديد واستمرار جلسات كولر مع اللاعبين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 19:01

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر مدرب الأهلي في المران

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر داخل ملعب مختار التتش قبل انطلاق المران المسائي للأحمر.

وحرص كولر على ‏الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع ‏معاونيه.‏

واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب ‏فني وخططي.‏

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وشهد مران الفريق مشاركة حارس المرمى عمر كامل حارس فريق 2006 مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وجميعم أدوا التدريبات تحت إشراف يانكون ميشيل ‏مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد نبيل "كوكا" تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات ‏تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

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