آس: روديجير يواجه صعوبة في اقتحام تشكيل ريال مدريد الأساسي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد - لايبزج - روديجير - تيمو فيرنر

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن صعوبة موقف أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد من اقتحام التشكيل الأساسي لفريقه مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقالت الصحيفة إن المدافع الألماني روديجير يواجه صعوبة في دخول تشكيل ريال مدريد الأساسي بشكل مستمر.

وذلك نظرا لقناعة أنشيلوتي أن رباعي الدفاع الذي قاد ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي يستحق أن يكون الأساسي هذا الموسم مع الملكي.

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وأشارت صحيفة "آس" إلى أن أنشيلوتي يعتقد أن الرباعي داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي هو الأحق باللعب في تشكيل ريال مدريد الأساسي.

الأمر الذي يضع روديجير في موقف صعب مع ريال مدريد.

رغم ذلك لا يزال روديجير متفوقا في عدد دقائق المشاركة على المدافع البرازيلي ميليتاو.

لكن ميليتاو تعرض للإصابة خلال مباراة جلاسكو رينجرز بدوري أبطال أوروبا وغادر الملعب بين الشوطين وشارك بدلا منه روديجير. ولعب أيضا المباراة الثانية ضد لايبزج الألماني كاملة.

ومع عودة ميليتاو من الإصابة عاد المدافع البرازيلي لتشكيل ريال مدريد الأساسي ولعب دربي مدريد أمام أتليتكو بينما شارك روديجير في الشوط الثاني.

وانضم روديجير البالغ من العمر 29 عاما لصفوف ريال مدريد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقد مع تشيلسي الإنجليزي.

روديجير ريال مدريد الدوري الإسباني
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