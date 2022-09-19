حلم معانقة المجد في قطر 2022.. تاريخ ليونيل ميسي في كأس العالم

يخوض ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، وعلى الأرجح ستكون الأخيرة، في نسخة قطر 2022.

شارك ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم للمرة الأولى في عام 2006 على أراضي ألمانيا، بعمر 19 عاما، والآن يخوض غمار المونديال بعمر 35 عاما.

إجمالا لعب ميسي في كأس العالم 19 مباراة. سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.

بلغ ميسي نهائي المونديال مرة واحدة في مسيرته، وهي التي خسرها راقصو التانجو على يد ألمانيا في البرازيل عام 2014.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم عام 2014.

وإليكم تفاصيل مطاردة ميسي للبطولة الأغلى في الكرة الدولية..

ألمانيا 2006

تحت قيادة المدرب خوسيه بيكرمان، تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة لـ كأس العالم مع كوت ديفوار وصربيا (صربيا ومونتنيجرو آنذاك) وهولندا.

بقي ميسي على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى أمام كوت ديفوار (2-1 للأرجنتين)، وخاض 16 دقيقة كبديل في المباراة الثانية أمام صربيا ومونتنيجرو، وكانت كافية ليسجل هدفا ويصنع الآخر في فوز الألبيسيليستي 6-0.

نال ميسي مشاركته الأساسية الأولى لمدة 70 دقيقة في المباراة الثالثة أمام هولندا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي دور الـ 16 أمام المكسيك شارك ميسي بديلا في الدقائق الأخيرة، ولعب الشوطين الإضافيين، وفازت بلاده 2-1.

الرحلة انتهت في ربع النهائي على يد ألمانيا بركلات الترجيح، في مباراة لم يشارك ميسي بها وظل على مقاعد البدلاء.

جنوب إفريقيا 2010

4 أعوام مرت.. أصبح الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا هو مدرب المنتخب، وبات ميسي يبلغ من العمر 23 عاما، ولاعبا لا يمكن استبداله.

وقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية لـ كأس العالم مع نيجيريا وكوريا الجنوبية واليونان، ولعب ليو الدقائق التسعين لجميع مباريات دور المجموعات، والتي انتهت بفوز الأرجنتين على نيجيريا 1-0 ثم كوريا 4-1 ثم اليونان 2-0، دون أن يسجل أو يصنع.

وفي مباراة اليونان، ارتدى ميسي شارة قيادة منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في كأس العالم، ولكنه لم يكن القائد الأول للمنتخب.

مرة أخرى وجد راقصو التانجو منتخب المكسيك أمامهم في دور الـ 16، وهذه المرة تحقق الفوز في الوقت الأصلي 3-1، وصنع ميسي هدفا في هذه المباراة.

وللمرة الثانية، انتهت الرحلة على يد ألمانيا في ربع النهائي، ولكن هذه المرة بمباراة الرباعية الشهيرة.

البرازيل 2014

أليخاندرو سابيلا هو المدرب الآن. ليو ميسي يبلغ من العمر 27 عاما، وأصبح القائد الأول لمنتخب الأرجنتين.

المجموعة السادسة في كأس العالم تضم الأرجنتين والبوسنة وإيران ونيجيريا، وبداية ميسي أتت بهدف في الفوز على البوسنة 2-1.

في المباراة التالية، سجل ميسي هدفه الشهير في مرمى إيران من خارج المنطقة، والذي كان هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة، أمام المنتخب الذي كان يقوده كارلوس كيروش، الرجل الذي درب منتخب مصر لاحقا.

وأخيرا أمام نيجيريا سجل ميسي هدفين في فوز الأرجنتين 3-2، ولعب 63 دقيقة فقط في هذه المباراة.

في دور الـ 16 وقعت المواجهة أمام سويسرا، والتي دخلت إلى الوقت الإضافي، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف صنعه ميسي وسجله أنخيل دي ماريا.

وفي ربع النهائي كان الصدام مع بلجيكا، وفاز الألبيسيليستي بهدف دون رد، ليلاقي هولندا في نصف النهائي ويجتازها بركلات الترجيح.

وكالعادة، كل شيء يسير على ما يرام حتى تظهر ألمانيا، التي انتزعت لقب المونديال في النهائي بهدف ماريو جوتزه في الوقت الإضافي.

روسيا 2018

المشاركة الأسوأ في كأس العالم بوضوح مقارنة بسابقاتها، أوقعت الأرجنتين مع أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

شارك ميسي في جميع المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلاده طوال الدقائق التسعين.

البداية كانت التعادل مع أيسلندا بهدف لكل فريق، ثم الخسارة أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، ليتأزم الموقف ويكاد منتخب الأرجنتين يغادر البطولة من دور المجموعات.

في النهاية أمام نيجيريا، سجل ميسي هدفا في فوز بلاده على نيجيريا 2-1، وتلقى إنذاره المونديالي الأول والوحيد في الدقيقة 90.

وإلى دور الـ 16.. تأهل منتخب الأرجنتين لملاقاة فرنسا بطل المسابقة في نهايتها، ليصنع ميسي هدفين ويخسر المنتخب بنتيجة 4-3 ويغادر البطولة.

والآن، سيدخل ليونيل ميسي كأس العالم للمرة الأخيرة ربما مع منتخب ارتفعت الآمال المعقودة عليه بوضوح بعد الأداء في الفترة الأخيرة مع سكالوني.