ذا جارديان: تشيلسي يقترب من التعاقد مع مكتشف هالاند كمدير رياضي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

جراهام بوتر في أولى مبارياته مع تشيلسي

يستعد نادي تشيلسي للتعاقد مع كريستوف فرويند من ريد بول سالزبورج كمدير رياضي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب "ذا جارديان" فإن تود بويلي مالك تشيلسي الجديد يضع الرتوش الأخيرة مع فرويند ومتبقى الاتفاق على الشروط الشخصية لإبرام الصفقة.

بويلي يتولى حاليا بشكل مؤقت منصب المدير الرياضي ويسعى لجلب فرويند من أجل العمل عن كثب مع جراهام بوتر المدير الفني الجديد.

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فرويند (45 عاما) يشغل منصب المدير الرياضي في سالزبورج منذ 2015، وهو وراء وراء وصول لاعبين مثل إيرلينج هالاند وساديو ماني ونابي كيتا ودايو أوبيكانو إلى سالزبورج.

وعندما سُئل فرويند مؤخرًا عن الانتقال المحتمل إلى تشيلسي، أجاب بأنه "نادٍ ضخم يمر بمرحلة انتقالية".

وكان فرويند رفض الفرص السابقة لمغادرة سالزبورج لكنه كان واضحا فيما يتعلق برغبته في الانضمام إلى تشيلسي.

تشيلسي في مجموعة دوري أبطال أوروبا مع سالزبورج وتعادل معه 1-1 في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة بوتر.

تشيلسي تود بويلي
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