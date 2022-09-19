دراسة: مانشستر يونايتد الأكثر إنفاقا بأعلى من القيمة الفعلية.. وأتلتيكو وبرشلونة الأفضل

بحسب دراسة أجرتها "سي أي إي إس"، فإن مانشستر يونايتد هو النادي الأعلى إنفاقا بما يفوق القيمة الفعلية للاعبين في أوروبا على مر العقد الأخير.

واستندت الدراسة على حساب المبالغ التي أنفقتها الأندية على التعاقدات ومقارنتها بالقيمة السوقية الحقيقية لهؤلاء اللاعبين.

ويحتل مانشستر يونايتد الصدارة بـ 210 مليون جنيه استرليني أكثر من مجموع القيمة الفعلية، حيث أنفق 1.4 مليار جنيه استرليني على 33 لاعبا تبلغ قيمتهم الإجمالية 1.19 مليار فقط.

وتضم صفقات مانشستر يونايتد أمثال بول بوجبا (89 مليون) وأنتوني (85 مليون) وهاري ماجواير (80 مليون)، والمزيد مثل روميلو لوكاكو وجادون سانشو وأنخيل دي ماريا وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز وأنتوني مارسيال وفريد وليساندرو مارتينيز.

المركز الثاني كان من نصيب يوفنتوس، الذي أنفق 903 مليون جنيه استرليني على 36 لاعبا قيمتهم 695 مليون، ليصبح الفارق 208 مليون.

بعد ذلك تبتعد المسافة بعض الشيء، ففي المرتبة الثالثة يأتي باريس سان جيرمان بـ 886 مليون في 31 لاعبا تبلغ قيمتهم 744 مليون، بفارق 142 مليون.

الرابع ليس من ضمن الكبار أصلا، فهو أستون فيلا الذي أنفق 506 مليون على 44 لاعبا قيمتهم 376 مليون، بفارق 130 مليون.

وبفارق مليون جنيه استرليني فقط أتى ريال مدريد خامسا، حيث أنفق 730 مليون لضم 19 لاعبا بلغت قيمتهم 601 مليون، ليصبح الفارق بين الإنفاق والقيمة 129 مليون.

سادسا حل تشيلسي بثاني أكبر رقم إنفاق (1.16 مليار)، على 36 لاعبا تبلغ قيمتهم 1.04 مليار، بفارق 120 مليون.

السابع هو جاره اللندني أرسنال، الذي أنفق 860 مليون على 33 لاعبا بقيمة 746 مليون، ليصبح الفارق 114 مليون.

الثامن ليس من الكبار أيضا، فهو رين الفرنسي الذي دفع 323 مليون لضم 33 لاعبا قيمتهم 223 مليون، ليصبح الفارق 100 مليون.

في المركز التاسع يأتي إيفرتون بـ 655 مليون لضم 29 لاعبا قيمتهم 570 مليون، بفارق 85 مليون.

أما العاشر فكان بوروسيا دورتموند بـ 482 مليون لضم 28 لاعبا تبلغ قيمتهم 415 مليون، بفارق 67 مليون فقط.

وتواجد نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي وساوثامبتون وليفربول ووست هام يونايتد بين العشرين الأوائل.

المفاجأة كانت أتلتيكو مدريد وبرشلونة، والأخير على وجه التحديد، فهما الأفضل على مستوى إبرام تعاقدات بأقل من القيمة السوقية الفعلية، بينما تصدر وولفرهامبتون الأندية الإنجليز بهذا الصدد.

أتلتيكو أنفق 520 مليون جنيه استرليني في صفقات قيمتها الفعلية 592 مليون، بفارق 72 مليون، بينما أنفق برشلونة 1.29 مليار على لاعبين بلغت قيمتهم 1.32 مليار، بفارق 30 مليون.