ذا أثليتك: الدوري الإنجليزي قد يخرج جريزمان من دكة أتليتكو مدريد

كشفت شبكة ذا أثليتيك عن إمكانية انتقال أنتوان جريزمان لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

اللاعب الفرنسي يعاني في أتليتكو مدريد هذا الموسم لجلوسه على دكة البدلاء بشكل مستمر.

وفقا لذا أثليتيك فإن مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية تحسبا لرحيل كريستيانو رونالدو الذي كان وشيكا ولكن الصفقة لم تتم ومن المتوقع أن يتحرك النادي من أجله مرة جديدة في الشهور المقبلة.

يوجد بعد الفرق أيضا في الدوري الإنجليزي مهتمة بخدمات اللاعب ولكن أكثر مانشستر يونايتد هو الفريق الذي يفضله جريزمان لكونه قد تحسن كثيرا هذا الموسم تحت قيادة إريك تين هاج.

وعلى الرغم من عدم لعبه بشكل أساسي فإن جريزمان يشعر بالأريحية في أتليتكو مدريد الذي يعتبره مثل منزله ويشعر بثقة دييجو سيميوني فيه.

جلوس اللاعب على دكة البدلاء ليس بسبب مستواه ولكن لأسباب اقتصادية إذ أن أتليتكو مدريد سيكون عليه دفع مبلغ 40 مليون يورو كخيار شراء إجباري إذا شارك جريزمان في 50% من مباريات الفريق لأكثر من 30 دقيقة.

ولذلك فإن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد دائما ما يشرك اللاعب لمدة بعد الدقيقة 60 من المباراة وهو ما حدث في 7 مباريات من أصل 8 وشارك اللاعب لمرة واحدة كأساسي وفي المباراة بالكامل خلال مواجهة ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسيحاول أتليتكو مدريد شراء اللاعب بشكل نهائي من برشلونة بنهاية الموسم ولكن بسعر 20 مليون يورو وهو ما يرغب النادي في دفعه لبرشلونة.

وعلى الرغم من قلة مشاركاته إلا أن المهاجم الفرنسي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مع الفريق منذ بداية الموسم.