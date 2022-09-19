سبورت: الاتحاد الإسباني يقرر إدانة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

قررت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم إدانة الهتافات العنصرية التي تعرض إليها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

موجة من العنصرية يتعرض إليها فينيسيوس بسبب احتفاله بالأهداف بالرقص وهو ما يراه الخصوم عدم احترام واستقزاز لهم.

وقبل المباراة، شهد برنامج "Tiempo de Juego" الإسباني صيحات عنصرية من بعض المشجعين ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي مثل "فينيسيوس أنت قرد".

ولم تتوقف الإيماءات ضد فينيسيوس عند هذا الحد حيث تم سماع المزيد من الصيحات داخل الملعب وخلال المباراة مثل "فينيسيوس مُت".

وبحسب صحيفة سبورت فإن رابطة لا ليجا قررت اتخاد إجراء قانوني بخصوص ذلك وسيتم إدانتهم أمام لجنة مكافحة العنف.

وحسم ريال مدريد دربي الدوري الإسباني بالفوز على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

سجل البرازيلي رودريجو هدف ريال مدريد الأول، قبل أن يضيف الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني، ولم يشفع هدف ماريو هيرموسو لأتليتكو مدريد في الخروج حتى ولو بنقطة.

وشهد اللقاء رقصة فينيسيوس جونيور مع مواطنه رودريجو احتفالا بالهدف الأول، والتي كانت قد أثارت جدلا واسعا في إسبانيا قبل لقاء الدربي والتي وصلت لاتهامات بالعنصرية ضد اللاعب البرازيلي.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول على أتليتكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو منذ فبراير 2019.

وارتفع رصيد ريال مدريد في الصدارة بـ 18 نقطة بعد مرور 6 جولات فيما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 10 في المركز السابع.