تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف

حافظت النجمة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الذي صدر اليوم 19 سبتمبر 2022.

وتأتي أنس جابر في المركز الثاني بالتصنيف خلف البولندية إيجا شفيونتيك.

واحتفظت أنس بعدد نقاطها وهو 5090 نقطة، بينما وصلت البولدنية شفيونتيك إلى النقطة 10365.

وخسرت أنس جابر لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قبل عدة أسابيع أمام اللاعبة البولندية شفيونتيك.

وجاءت اللاعبة المصرية ميار شريف في المركز الـ73 لتتقدم مركز واحد عن ترتيب التصنيف السابق.

وتمتلك ميار شريف البالغة من العمر 26 عاما 790 نقطة في سباق التصنيف.

وكتبت أنس جابر التاريخ في مايو الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة هذ االشهر.

وواصلت أنس جابر كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي بطولتي جراند سلام على التوالي، ويمبلدون ثم أمريكا المفتوحة.