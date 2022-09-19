متفوقا على ثلاثي السنغال.. صلاح الأعلى قوة بين لاعبي إفريقيا في لعبة FIFA 23

ينتظر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي أن يكون أعلى لاعب إفريقي من حيث القوة في لعبة FIFA 2023.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ومن المنتظر أن تصدر لعبة FIFA 23 الشهيرة في شهر أكتوبر المقبل بشكل رسمي.

وتم الكشف عن معدلات قوة اللاعبين في اللعبة، ليكون صلاح أعلى لاعب من قارة إفريقيا من حيث القوة.

وتبلغ قوة محمد صلاح في اللعبة 90، متفوقا على ثلاثي منتخب السنغال ساديو ماني وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي.

ويحل ساديو ماني في المركز الثاني بقوة 89، ثم كوليبالي في المركز الثالث بقوة 87، وميندي الرابع بقوة 86.

وفي المركز الخامس رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بقوة 86 بالتساوي مع ميندي.