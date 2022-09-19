قائمة فرنسا – الإصابات مستمرة.. استدعاء زميل مصطفى محمد بدلا من القائد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

لا يزال منتخب فرنسا يعاني من دوامة الإصابات المستمرة، حيث أعلن ديدييه ديشان المدير الفني للديوك استدعاء لوكاس ديني ظهير أستون فيلا وألبان لافون حارس مرمى نانت لقائمة الفريق.

جاء ذلك لتعويض ثيو هيرنانديز ظهير ميلان، وهوجو لوريس حارس مرمى توتنام هوتسبر وقائد المنتخب.

وخرج الثنائي من القائمة اليوم -الإثنين- بداعي الإصابة.

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ويلعب لافون رفقة المهاجم المصري مصطفى محمد في صفوف نانت بالدوري الفرنسي.

هذه لم تكن الواقعة الأولى من نوعها في قائمة فرنسا لخوض توقف سبتمبر الدولي، حيث تم استدعاء جوردان فيرتو لاعب وسط مارسيليا يوم السبت لتعويض إصابة بوباكار كامارا لاعب أستون فيلا.

كامارا من الأساس كان قد تم استدعاؤه لتعويض إصابة أدريون رابيو لاعب وسط يوفنتوس.

قائمة الغيابات تضم أيضا بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

ويلعب منتخب فرنسا ضد النمسا (الخميس 22 سبتمبر) والدنمارك (الأحد 25 سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية منتخب فرنسا ألبان لافون مصطفى محمد هوجو لوريس لوكاس ديني ثيو هيرنانديز
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