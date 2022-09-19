حرس الحدود يكشف لـ في الجول تدعيمات الفريق للموسم الجديد "عماد السيد والقائد السابق"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 15:39

كتب : رضا السنباطي

عماد السيد - الجونة

كشف علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، صفقات الفريق حتى الآن استعدادا للموسم الجديد.

وأتم حرس الحدود الصاعد إلى الدوري الممتاز بالموسم الجديد تعاقده بشكل رسمي مع عماد السيد حارس مرمى الجونة السابق.

ويسعي مجلس ادارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الاضواء والشهرة.

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وجاءت صفقات حرس الحدود حتى الآن كالآتي:

- عماد السيد (من الجونة)

- مصطفى جمال (من إنبي)

- أحمد داوودا (من المقاولون العرب)

- محمود صلاح (من أسوان)

- أحمد عامر (إعارة من الجونة)

كما فسخ حرس الحدود تعاقده بالتراضي مع الفلسطيني محمد درويش.

وبدأ درويش مسيرته في قطاع الناشئين بنادي شالكه في 2014 وانضم لصفوف الفريق الرديف بنادي هانوفر في صيف 2017.

أما مصطفى جمال فكان قائد فريق حرس الحدود السابق، وينضم جمال في عودته إلى استاد المكس قادما من إنبي.

ويعتبر اللاعب من ناشئي الحرس، حيث تدرج بين صفوفه إلي أن وصل الفريق الأول وأصبح قائد الفريق.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي حرس الحدود يضم كل من: أحمد أيوب مديرا فنيا ومحمد مكي مدرب عام بجانب أحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة.

الدوري المصري حرس الحدود عماد السيد
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