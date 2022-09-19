الداخلية يضم حارس مرمى الإسماعيلي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

محمد مجدي - حارس مرمى الداخلية

أتم نادي الداخلية اتفاقه مع محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي لمدة موسمين.

وعاد الداخلية مجددا للدوري المصري بعد غياب موسمين عقب تأهله بطلا لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وكان محمد مجدي -27 عاما- قد سبق له اللعب الموسم الماضي مع مصر للمقاصة معارا من الدراويش.

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وكشف سمير الحاوي مدير أعمال اللاعب: "أتم الداخلية انتقال محمد مجدي لمدة موسمين".

وأضاف "تعاقد محمد مجدي مع الداخلية تم في حضور عثمان إسماعيل رئيس النادي".

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.

وخاض مجدي 23 مباراة مع مصر للمقاصة في دوري الموسم الماضي.

واستقبل محمد مجدي 30 هدفا في الدوري المصري الموسم الماضي بينما حافظ على نظافة شباكه ثماني مرات.

الدوري المصري الداخلية محمد مجدي الإسماعيلي
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