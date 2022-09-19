موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن برشلونة يبحث عن خيارات تحسين قائمته، إذا لاحت الفرصة بظروف مادية ملائمة.

ويأتي أسينسيو على رأس هذه الخيارات المتاحة، كونه يعيش عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، ولا يلوح التجديد في الأفق حتى الآن.

وكان أسينسيو مهددا بالرحيل في سوق الصيف الماضي وسط اهتمام من ميلان وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ولكن لم يحدث أي شيء.

وعلى الرغم من فشل التعاقد مع كيليان مبابي، وإصابة كريم بنزيمة، إلا أن أسينسيو لا يزال متراجعا في خيارات الهجوم وراء فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وفيديريكو فالفيردي.

وإذا لم يتغير وضعه التعاقدي مع ريال مدريد، سيكون سوق انتقالات يناير المقبل هو فرصة ريال مدريد الوحيدة للحصول على عائد مادي من رحيله، وإلا سيوقع مجانا لأي فريق وينتقل إليه في بداية الموسم التالي.

هذا الوضع تحديدا هو مكمن اهتمام برشلونة، حيث تؤكد "موندو" أن ماركو أسينسيو على رادار برشلونة بالفعل بالنظر لعمره -26 عاما- وقدراته ومرونته التكتيكية.

وظهرت مميزاته المعروفة في التسديد مؤخرا، في مواجهة ريال مدريد ولايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا، حين سجل الهدف الثاني.

واختتم الصحيفة تقريرها بإلقاء الضوء على عامل أخير قد يكون حاسما في هذه الصفقة، وهو العلاقة المميزة بين خورخي مينديش وكيل اللاعب، وبين خوان لابورتا رئيس برشلونة.