كالتشيو ميركاتو: غياب ديبالا عن مواجهة أتالانتا لن يعيقه عن الانضمام إلى منتخب الأرجنتين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

ديبالا - روما

ينضم باولو ديبالا لاعب روما إلى صفوف منتخب الأرجنتين بشكل طبيعي رغم غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وغاب ديبالا عن خسارة روما أمام أتالانتا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن سبب غياب ديبالا عن مواجهة أتالانتا لا يستدعي غيابه عن منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب كان قد تعرض لمشكلة عضلية طفيفة في القدم اليسرى خلال فترة الإحماء.

وفضّل الجهاز الطبي استبعاد اللاعب من أجل الخضوع لبعض الفحوصات.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كل من هندوراس وجامايكا في مباراتين وديتين استعدادا لمنافسات كأس العالم في قطر.

وأوضح التقرير أن جوزيه مورينيو سيكون قلقا خلال الأسبوعين المقبلين خوفا من تفاقم الإصابة قبل المواجهة المرتقبة في مطلع شهر أكتوبر.

إذ يواجه روما فريق إنتر يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل في الدوري الإيطالي.

وبدأ ديبالا مشواره مع روما بشكل جيد إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين في أول ست جولات.

وتراجع روما بعد الخسارة من أتالانتا إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الصدارة.

الدوري الإيطالي روما ديبالا
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