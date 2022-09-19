كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

كشف جول كوندي مدافع برشلونة عن سبب تفضيله الفريق الكتالوني عن الانتقال إلى تشيلسي، الذي كان على وشك الانتقال إليه من صفوف إشبيلية في سوق الصيف الماضي.

وقال كوندي في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أولا، لقد انضممت إلى فريق كبير عرف أوقاتا جيدة، ومؤخرا حظي بالأقل منها".

وأضاف "أتيت لأجل مشروع، لن أسميه إعادة بناء، لأننا نملك فريقا تنافسيا بالفعل".

أخبار متعلقة
صراع يأبى النهاية.. ميسي يجتاز رونالدو في رقم جديد بعد أن هاجمه جمهور أتليتكو.. كونيا ينفجر: المنشور اللعين لـ فينيسيوس لم يكن لـ كوكي سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته أوليفر كان يكشف عن مصير ناجيلسمان مع بايرن ميونيخ

وأوضح "كنت مهتما بأن أكون في هذه الموجة الجديدة بحثا عن الألقاب وإعادة برشلونة إلى مكانه المعتاد بين أفضل الأندية".

وكشف كوندي عن دور تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في إقناعه بالانضمام إلى الفريق، حيث فضل ما سمعه على ما قاله توماس توخيل مدرب تشيلسي بذلك الوقت.

وقال كوندي: "ثم كان هناك الحديث مع المدرب. تحدثنا عن كرة القدم بشكل رئيسي وشعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يملك معرفة حقيقية عني وعن طريقة لعبي ومميزاتي".

وأوضح "تحدثت مع توخيل وشعرت أنه يريدني ولكني ببساطة فضلت حديث تشافي".

وغاب كوندي عن أول مباراتين في الموسم مع برشلونة بسبب تأخر تسجيله، ولكن منذ ذلك الوقت ظهر كعنصر أساسي في صفوف الفريق، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وكان المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما على أعتاب تشيلسي، قبل أن تتحول وجهته إلى كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة) في الصدارة.

جول كوندي برشلونة الدوري الإسباني تشيلسي توماس توخيل
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته بعد أن هاجمه جمهور أتليتكو.. كونيا ينفجر: المنشور اللعين لـ فينيسيوس لم يكن لـ كوكي سيميوني: طريقة ريال مدريد الدفاعية ذكرتني بفريقي القديم كاربخال: رودريجو أضاف الكثير لـ ريال مدريد.. وهيرموسو استحق الطرد أنشيلوتي: أشكر سيميوني على المجاملة وهدفنا الانتصار بـ بنزيمة أو بدونه.. ويعلق على العنصرية رودريجو: ريال مدريد رد على كل شيء في الملعب.. واستبدال بنزيمة مستحيل ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الدربي بثنائية لاتينية
أخر الأخبار
"سأحمل السلاح لو دخلوا كييف".. روسيا تطالب بإيقاف مدرب أوكرانيا بتهمة الدعوة للعنف 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
حرس الحدود يكشف لـ في الجول تدعيمات الفريق للموسم الجديد "عماد السيد والقائد السابق" 13 دقيقة | الكرة المصرية
الداخلية يضم حارس مرمى الإسماعيلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه ساعة | ميركاتو
كالتشيو ميركاتو: غياب ديبالا عن مواجهة أتالانتا لن يعيقه عن الانضمام إلى منتخب الأرجنتين ساعة | الكرة الأوروبية
كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي ساعة | الدوري الإسباني
صراع يأبى النهاية.. ميسي يجتاز رونالدو في رقم جديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية