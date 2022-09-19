سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته

نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن مصدر في برشلونة انتظار النادي لوفاء بيكيه بتصريحاته السابقة، والتي قال فيها إنه سيرحل إن احتاج النادي إلى ذلك.

وكان بيكيه قد قال عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في أغسطس 2020: "لقد بلغنا القاع. إذا كان يجب أن أرحل لأفسح المجال أمام الدماء الجديدة سأرحل".

ولاحقا في 2021 قال بيكيه: إذا قال لي (رونالد) كومان (المدرب السابق) إني يجب أن أرحل، سأعتزل كرة القدم. لن ألعب لفريق آخر غير برشلونة".

تصريحات بيكيه لم تتوقف هنا، حيث قال أيضا في العام ذاته: "سأعتزل في برشلونة، ولكن ليس كبديل أبدا".

كل ذلك حين كان بيكيه لاعبا أساسيا في صفوف الفريق الكتالوني، ولكن اليوم لم يعد الوضع كما كان.

على الصعيد الشخصي واجه المدافع الإسباني أزمة انفصاله عن المطربة الكولومبية شاكيرا، كما اختفى نشاطه المعتاد عبر تويتر، حيث ترجع تغريدته الأخيرة إلى التاسع من يونيو الماضي.

أما على المستوى الرياضي، فقد أرسله زميله السابق ومدرب الفريق الحالي تشافي هيرنانديز إلى مقاعد البدلاء، ومع التعاقد مع الثنائي أندرياس كريستنسن وجول كوندي، وفي وجود المدافعين الشابين إريك جارسيا ورونالد أراوخو، بات بيكيه أبعد عن التشكيل الأساسي.

ويبلغ بيكيه من العمر 35 عاما، ويرى النادي أن وجوده في الوقت الحالي قد يشكل مشكلة لبرشلونة، خصوصا في ظل ارتفاع راتبه، وبالتالي هو لا يفيد الجانب الرياضي ويضر بالجانب الاقتصادي.

وقال مصدر من برشلونة لصحيفة سبورت عن ذلك: "لنرى ما إذا كان سيلتزم بكلمته".

وتتزامن تلك الأنباء مع حديث مزعوم بين تشافي وبيكيه وفقا لمنصتي "مانادجينج بارسا" و"بارسا يونيفرسال"، شكى خلاله المدافع من قلة مشاركاته، ليرد تشافي: "وستلعب لوقت أقل أيضا".

ولعب بيكيه مباراة كاملة واحدة هذا الموسم، وكانت ضد قادش (4-0) في الدوري الإسباني، بينما شارك لمدة 45 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، خلال انتصار برشلونة على فيكتوريا بلزن 5-1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة) في الصدارة.