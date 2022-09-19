تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس التصنيف الاسبوعي للرجال والسيدات.

وحافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي للرجال للإسبوع الثاني على التوالي.

كما حافظت إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة.

وحافظت التونسية أنس جابر على المركز الثاني في التصنيف العالمي.

بينما تقدمت ميار شريف مركزا لتصبح في المركز الـ73 عالميا.

ويتصدر ألكاراز برصيد 6740 نقطة يليه النرويجي كاسبر رود بـ 5850 نقطة بينما رافائيل نادال ثالثا بـ 5810 نقطة.

وبات ألكاراز أصغر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعمر 19 عامًا و4 أشهر.

ويعد ألكاراز رابع إسباني يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعد كارلوس مويا، وخوان كارلوس فيريرو (مدربه الحالي)، ورافاييل نادال.

وكان أفضل إنجاز لـ ألكاراز في بطولات جراند سلام هو الوصول لربع نهائي رولان جاروس العام الجاري قبل التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة.

أما على مستوى السيدات فتتصدر إيجا شفيونتيك برصيد 10365 نقطة بينما أنس جابر ثانية برصيد 5090.