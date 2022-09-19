تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس التصنيف الاسبوعي للرجال والسيدات.

وحافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي للرجال للإسبوع الثاني على التوالي.

كما حافظت إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة.

أخبار متعلقة
تنس - أنس جابر تعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتراجع ميار شريف تنس – ملك جديد.. ألكاراز يفوز بأمريكا المفتوحة ويتصدر التصنيف العالمي في إنجاز غير مسبوق تنس - أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لحساب إيجا شفيونتيك تنس - لإدرار البول أم لدرء الأحزان؟ بيجولا تظهر بـ "بيرة" في المؤتمر الصحفي

وحافظت التونسية أنس جابر على المركز الثاني في التصنيف العالمي.

بينما تقدمت ميار شريف مركزا لتصبح في المركز الـ73 عالميا.

ويتصدر ألكاراز برصيد 6740 نقطة يليه النرويجي كاسبر رود بـ 5850 نقطة بينما رافائيل نادال ثالثا بـ 5810 نقطة.

وبات ألكاراز أصغر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعمر 19 عامًا و4 أشهر.

ويعد ألكاراز رابع إسباني يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعد كارلوس مويا، وخوان كارلوس فيريرو (مدربه الحالي)، ورافاييل نادال.

وكان أفضل إنجاز لـ ألكاراز في بطولات جراند سلام هو الوصول لربع نهائي رولان جاروس العام الجاري قبل التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة.

أما على مستوى السيدات فتتصدر إيجا شفيونتيك برصيد 10365 نقطة بينما أنس جابر ثانية برصيد 5090.

تنس ألكاراز أنس جابر نادال ميار شريف
نرشح لكم
اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين اسكواش - انطلاق بطولة مصر المفتوحة.. والأدوار النهائية أمام الأهرامات كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا كرة يد - الزمالك يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتفوق على الكويت كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن عن خطوات جادة من أجل حضور الجماهير في الموسم الجديد انتهت البطولة العربية لليد - الزمالك (23)-(20) الكويت الكويتي.. نهاية المباراة كرة يد - الزمالك يستهل مشواره في البطولة العربية بتفوق كبير على الترجي انتهت البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (34) (28) الترجي.. فوز الأبيض
أخر الأخبار
الداخلية يضم حارس مرمى الإسماعيلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه 53 دقيقة | ميركاتو
كالتشيو ميركاتو: غياب ديبالا عن مواجهة أتالانتا لن يعيقه عن الانضمام إلى منتخب الأرجنتين ساعة | الكرة الأوروبية
كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي ساعة | الدوري الإسباني
صراع يأبى النهاية.. ميسي يجتاز رونالدو في رقم جديد ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته 2 ساعة | الدوري الإسباني
تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار 2 ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية