اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين

دخلت نور الطيب قائمة أفضل خمس لاعبات وواصلت التقدم في التصنيف الإسبوعي العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وبات عدد المصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين في تصنيف الرجال خمسة مصريين فقط بعد هبوط فارس الدسوقي إلى المركز الحادي عشر وحل الفرنسي فيكتور كروين بدلا منه في المركز العاشر.

وكانت نور الطيب قد حققت وصافة بطولة هيوستن المفتوحة في الأسبوع الماضي بعد تتويجها الأسبوع الذي يسبقه بلقب بطولة زد.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف للأسبوع 42 في مسيرتها، بعد التتويج بلقب هيوستن المفتوحة.

بينما حلت نور الشربيني بطلة العالم في المركز الثاني بينما هانيا الحمامي ثالثة.

وتواجدت ست لاعبات مصريات في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي.

أما على مستوى الرجال فلم تتغير مراكز التصنيف العالمي سوى بتقدم الفرنسي فيكتور كروين مركز وحيد إلى المركز العاشر.

ويتربع علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة التصنيف العالمي ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

إذ حافظ مصطفى عسل على المركز الثالث وطارق مؤمن على المركز الثالث ومازن هشام ثامنا، كما استمر مروان الشوربجي في المركز التاسع وفارس الدسوقي عاشرا.

وتستضيف مصر بطولة CIB المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري أمام الأهرامات.