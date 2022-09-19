عواد: تفاجئت بغيابي عن قائمة منتخب مصر وحزنت كثيرا.. ولا صحة لطلب فيريرا

نفى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، طلب مديره الفني جوسفالدو فيريرا باستبعاده من قائمة منتخب مصر بالاتفاق.

وأعرب عواد عن حزنه الشديد من استبعاده من قائمة منتخب مصر وأمنيته تمثيل مصر.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي: "للتوضيح، تفاجئت بعد إعلان قائمة منتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاق بين المنتخب وفيريرا".

وكشف عواد "هذا الأمر عار تماما من الصحة، بعد التواصل والتأكد من فيريرا إنه لم يتواصل معه أحد تماما".

واختتم حارس مرمى الزمالك "هذا الأمر أحزنني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر".

للتوضيح : اتفاجئت بعد اعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى ان هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا و هذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل و التأكد من مستر فيريرا انه لم يتواصل معه احد تماما و هذا الامر احزننى كثيرا لاننى كنت اتمنى ان امثل منتخب مصر ! — Mohamed Awaad 🏹 (@mohamedawaad) September 19, 2022

وتواجد الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى بقائمة منتخب مصر.

كما شهدت القائمة تواجد خماسي الزمالك محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.