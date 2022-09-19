الأهلي يكشف: تطورات إصابة كوكا.. وموعد عودة تاو إلى التدريبات الجماعية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 11:32

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو - تدريبات الأهلي

دخل أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي في المرحلة الأخيرة من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

بينما من المتوقع أن يعود بيرسي تاو للانتظام في التدريبات الجماعية بعد إسبوع.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي أن كوكا في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

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وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كوكا يتحسن بدنيا وطبيا وأوشك على الانتهاء من المرحلة الأخيرة في التأهيل".

وتابع "عقب نهاية المرحلة الأخيرة من التأهيل، ينتظم كوكا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وغاب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

أما بخصوص بيرسي تاو فصرح سيد عبد الحفيظ "تخلص اللاعب من إصابته العضلية ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني المخصص له".

وكشف عبد الحفيظ "يبدأ تاو تدريجيا في تنفيذ برنامج بدني تمهيدا للانتظام في مران الأهلي الجماعي بعد اسبوع".

وكان بيرسي تاو قد بدأ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويؤدي الأهلي تدريبه المسائي عصر اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق الاتحاد المنستيري، التي تقام في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

الأهلي بيرسي تاو أحمد كوكا
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