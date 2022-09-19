إنبي يكشف: استقرار النتائج من أسباب رحيل فييرا.. وموقف مصطفى شلبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن رحيل جورفان فييرا من قيادة فريق الكرة بسبب عدم استقرار النتائج.

مصطفى شلبي النادي : إنبـي إنبـي

واعترف رئيس إنبي أن رغبة مصطفى شلبي كانت الانضمام إلى الأهلي.

وقال الشريعي عبر قناة صدى البلد: "لم تكن هناك عروض رسمية لضم محمود جاد باستثناء المصري، باقي العروض كانت عن طريق وكلاء فقط".

وتابع "محمود جاد انضم إلى إنبي وعمره ثماني سنوات، واهتمام الأندية به نجاح كبير لقطاع الناشئين في النادي".

وأوضح رئيس إنبي "لم نحدد سعر بيع محمود جاد من قبل، جون إيبوكا فقط من حددنا قيمته السوقية، ونحترم خصوصية التفاوض مع المصري ولكن بيع جاد مقابل 2 مليون دولار غير صحيح وهو رقم كبير على أي ناد في الفترة الحالية".

وبالحديث عن فييرا قال: "الكرة نتائج، ومن ضمن أسباب رحيل فييرا هي عدم استقرار النتائج مثل ما سبق، بالأرقام لا فارق كبير بين نتائج فييرا وحلمي طولان".

وكان إنبي قد أعلن تولي أحمد كشري قيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد.

وبالحديث عن مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي كشف "تحدث معي محمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل ضم اللاعب ثم تواصل معي بعدها أمير توفيق منذ أسبوعين تقريبا وعرض كل طرف طلباته".

وتابع "لم يحدث أي تواصل بعد ذلك ولم يتحدث معي مسؤول في الأهلي، ربما تكون قد تغيرت احتياجات النادي الأهلي وتراجع عن الصفقة وهذا أمر طبيعي في أي عملية بيع".

وشدد الشريعي "رغبة مصطفى شلبي أول ما ننظر إليه لأنه نجم وليس (ثلاجة) يتم نقلها، بالتأكيد معنى أن رغبته الأهلي أنه يرى أن ذلك المكان الذي يستطيع تقديم أفضل ما لديه فيه".

وكشف "منذ 8 أيام كان آخر لقاء جمع بيني وبين مصطفى شلبي ووقتها أبلغني أن رغبته هي الانتقال إلى الأهلي".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته "لم يحدث أي تواصل من الزمالك أو بيراميدز لضم مصطفى شلبي، لم يصلنا أي عرض رسمي أو حديث مع مسؤولين".