اسكواش - انطلاق بطولة مصر المفتوحة.. والأدوار النهائية أمام الأهرامات

تنطلق اليوم الإثنين منافسات بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 25 من شهر سبتمبر الجاري.

ويستضيف نادي S بالشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر منافسات الأدوار الأولى.

بينما تقام المنافسات بداية من ربع النهائي يوم الخميس المقبل أمام الأهرامات.

ويشارك في البطولة المصنفين الأوائل على مستوى الرجال والسيدات مثل علي فرج ونوران جوهر ثنائي وادي دجلة وسبق للثنائي حصد اللقب في النسخة الماضية.

وتقام اليوم الإثنين منافسات الدور الأول بالكامل للرجال والسيدات.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف للأسبوع 41 في مسيرتها، بعد التتويج بلقب هيوستن المفتوحة.

بينما حلت نور الشربيني بطلة العالم في المركز الثاني بينما هانيا الحمامي ثالثة.

وتواجدت ست لاعبات مصريات في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي.

ويتربع علي فرج لاعب وادي دجلة على قمة التصنيف العالمي ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

إذ حافظ مصطفى عسل على المركز الثالث وطارق مؤمن على المركز الثالث ومازن هشام ثامنا، كما استمر مروان الشوربجي في المركز التاسع وفارس الدسوقي عاشرا.