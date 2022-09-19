أوليفر كان يكشف عن مصير ناجيلسمان مع بايرن ميونيخ

نفى أوليركان المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، أن يكون ناديه قريبًا من إقالة يوليان ناجيلسمان المدير الفني للفريق.

وعانى بايرن ميونيخ من سلسلة نتائج سلبية مؤخرًا على المستوى المحلي، وخسر أمام أوجسبورج في الجولة الماضية للدوري الألماني.

وصرّح كان: "لا نفكر في أي مدربين آخرين بالوقت الحالي".

وأضاف: "نحن على اقتناع تام بـ يوليان ناجيلسمان".

وتابع قائد بايرن الأسبق: "نحتاج إلى العودة للطريق الصحيح".

وأتم: "في المباراة المقبلة أمام ليفركوزن بعد التوقف الدولي نحتاج إلى إخراج كل ما لدينا".

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 12 نقطة فقط في أول 7 مباريات بالدوري.

وفشل البافاري في التسجيل بمباراة في الدوري الألماني منذ تعادله مع لايبزج سلبيا في 9 فبراير 2020، وبذلك تنتهي مسيةر التسجيل المتتالي عند 87 مباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس في الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

ناجيلسمان (35 عامًا) يقود بايرن ميونيخ منذ مطلع الموسم الماضي.

ويمتلك ناجيلسمان عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2026.

وفاز المدرب الألماني الشاب مع بايرن حتى اللحظة بـ الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.