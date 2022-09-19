الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال فترته الانتقالية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 01:00

كتب : FilGoal

مران الأهلي استعدادا للموسم الجديد

تحدث طارق الصيادي المتحدث باسم الاتحاد المنستيري عن تأهل فريقه إلى دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا لملاقاة الأهلي.

وقال الصيادي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "فريق الاتحاد المنستيري نافس على البطولات في آخر 3 مواسم وفاز بكأس تونس وبالسوبر التونسي وأنهينا الموسم الماضي في وصافة الدوري وكنا نقاتل حتى الجولة الأخيرة".

وأضاف "كنا نفضل ألا تضعنا القرعة في مواجهة الأهلي المصري عملاق إفريقيا ولكن هذه هي أحكام القرعة".

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وأوضح "نقدر تاريخ الأهلي وبطولاته ونلعب على حظوظنا المتساوية. سنلعب مباراة الذهاب في المنستير ونحاول تحقيق النتيجة الإيجابية التي تقودنا لمباراة القاهرة بحظوظنا الكاملة".

وعن الحضور الجماهيري قال الصيادي: "الحضور سيكون مثل مباراة الجيش الرواندي. السلطات التونسية تسمح بدخول الجماهير والملعب يتسع لـ 12 ألف متفرج".

وأضاف "حضر قرابة 7 آلاف لمباراة اليوم، وأتمنى أن يكون العدد أكبر، فالمباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون حماسية دائما".

وعن علمه بحضور أحد مسؤولي الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري أمام الجيش الرواندي قال: "لم نعلم بهذا وإن علمنا لوفرنا له كل سبل الراحة وأكرمنا ضيفنا، والمعاملة دائما تكون بالمثل في مصر".

أما عن كونها المباراة الأولى الرسمية لمدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر: "سنحاول استغلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الأهلي ونتائجه التي لم تكن كالمعتاد في الدوري. لأول مرة منذ سنوات يحتل الأهلي المركز الثالث ومدربه جديد".

واختتم "نلعب على حظوظنا وكل شيء وارد مع احترامنا للنادي الأهلي. الجماهير المصرية تتابع الدوري التونسي والجماهير التونسية تتابع الدوري المصري، ولدينا عدة لاعبين من تونس في الفرق المصرية".

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الاتحاد المنستيري
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