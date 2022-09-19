سيميوني: طريقة ريال مدريد الدفاعية ذكرتني بفريقي القديم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن خسارة فريقه لدربي العاصمة الإسبانية ضد ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا كل شيء. ريال مدريد لعب مباراة مباشرة جيدة بتحول سريع من الدفاع إلى الهجوم واستغل فرصه".

وأضاف "إنه عمل رائع من مدرب ريال مدريد بالهجمات المرتدات السريعة بالإضافة إلى المواهب التي يملكها".

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وأوضح "حاولنا ألا نترك المباراة وكنا أفضل في الشوط الثاني، وحين أتى الثنائي ماتيوس كونيا وألفارو موراتا منحنا المزيد من الحياة".

وعن أنطوان جريزمان الذي بدأ أساسيا هذه المرة قال: "كنا نعلم أنه يمكنه اللعب منذ البداية، ومنحنا الكثير من العمل كمهاجم ثان يحاول الربط".

وتابع "لم أكن أشعر أننا خسرنا رغم التأخر بهدفين. رؤية ريال مدريد يدافع بخطوط متأخرة ويلعب على المرتدات بهذه الطريقة تذكرني بفريقي حين كان لدينا دييجو كوستا، حين كانوا ينتقدوننا بذلك الوقت".

وواصل "نحن نحاول تقديم كل ما لدينا في كل مباراة، رغم أننا خسرنا آخر مباراتين في ملعبنا على التوالي".

وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل ريال مدريد الصدارة بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).

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