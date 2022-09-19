كاربخال: رودريجو أضاف الكثير لـ ريال مدريد.. وهيرموسو استحق الطرد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

داني كاربخال

امتدح الإسباني داني كاربخال زميله في الفريق رودريجو بعد التأثير الكبير له في دربي مدريد، مشيرا إلى ان هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد كان مخطئا واستحق البطاقة الحمراء.

وفاز ريال مدريد في الدربي بهدفين مقابل هدف واحد على أتليتكو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

وقال داني كاربخال في تصريحات لـ "موفي ستار" بعد المباراة: "سعيد للغاية بتحقيق هدفنا، الشوط الأول كان جيدا للغاية".

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وأضاف "في الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة لمهاجمتهم وشعرنا بالراحة بعد التقدم بهدفين، الأمور تعقدت بعض الشيء بعد ذلك ولكننا نجحنا في الفوز بنهاية اللقاء".

وتابع عن البطاقة الحمراء لهيرموسو "كل شيء بدأ من التدخل الذي قمت به لرينيلدو في نصف الملعب الآخر، حدثت ضجة بعد ذلك وكان الأمر جيدا بالنسبة لنا. كسرنا إيقاع أتليتكو مدريد، أعتقد أن هيرموسو كان مخطئا".

وأتم عن رودريجو صاحب الهدف الأول "بنزيمة قطعة أساسية بالنسبة لنا لكن لدينا فريق رائع. رودريجو لعب كمهاجم اليوم وأضاف الكثير من الأشياء الهامة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 1988.

حقق ريال مدريد فوزه الأول على أتليتكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو منذ فبراير 2019.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في الدربي على أتليتكو مدريد بآخر ثلاثة لقاءات أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بواقع تعادلين وخسارة.

كما حقق فالفيردي رقما مميزا مع ريال مدريد إذ ساهم في سبعة أهداف بآخر عشر مباريات أقيمت.

وسجل فالفيردي أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في آخر 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد.

وكان فالفيردي قد حقق نفس الفرق في 95 مباراة لعبها من قبل مع ريال مدريد.

ريال مدريد أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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