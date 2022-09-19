أنشيلوتي: أشكر سيميوني على المجاملة وهدفنا الانتصار بـ بنزيمة أو بدونه.. ويعلق على العنصرية

أشاد كارلو أنشيلوتي بأداء لاعبيه وتحقيق ريال مدريد الفوز على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ميتروبوليتانو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بتحقيق الفوز، كان يمكننا تسجيل المزيد ولكن الأهم تحقيق الثلاث نقاط".

وشدد "اللاعبون كانوا رائعين حتى في غياب كريم بنزيمة، وعلينا مواصلة الفوز وتحقيق الانتصارات".

وأضاف أنشيلوتي "يجب علينا تحقيق الفوز دائما سواء مع بنزيمة أ وبدونه، فقط كان علينا أن نكون أكثر فاعلية في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن تعليق دييجو سيميوني أجاب أنشيلوتي: "هل قال إننا دافعنا بشكل جيد في المنطقة المنخفضة؟ شكرا له فهي مجاملة لطيفة منه".

أما عن مشاركة روديجير أوضح "كنت أريد اللعب بصفوف مكتملة وميندي كان لديه بطاقة صفراء والمباراة كانت مشحونة، لذلك لم أحب المجازفة لأنني لم أرغب في اللعب بعشرة لاعبين".

وأشاد أنشيلوتي "الثنائي فالفيردي ورودريجو لاعبان مميزان، وهم مثال للاعب كرة القدم الحديث، فهما مزيج من اللاعب الفني والبدني".

وشدد المدرب الإيطالي "سيطرنا على المباراة من بدايتها وحتى الدقيقة 80، والهتافات العنصرية لم تمنعنا من تحقيق الفوز".

وأضاف "فقدان السيطرة في العشر دقائق الأخيرة أمر مهم سيتم دراسته خلال فترة التوقف الدولي".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "أتليتكو مدريد فريق جيد وكانت بداية المباراة حماسية من جانبهم، لكن نتائجهم في الفترة الأخيرة ليست جيدة ورغم ذلك سيستمرون في معركة القمة حتى النهاية".