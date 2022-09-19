رودريجو: ريال مدريد رد على كل شيء في الملعب.. واستبدال بنزيمة مستحيل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

رودريجو يحتفل بهدفه مع ريال مدريد في الدربي

شدد البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد أن فريقه رد في أرض الملعب على الأحداث التي سبقت الدربي الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن استبدال قائده كريم بنزيمة في الهجوم مستحيل.

وفاز ريال مدريد في الدربي بهدفين مقابل هدف واحد على أتليتكو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

وقال رودريجو صاحب الهدف الأول في تصريحات لـ "موفي ستار": "أنا سعيد جدا، إنه أمر خاص أن أسجل في الدربي ونفوز. يوم سعيد جدا بالنسبة لي".

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وأضاف "كانت مباراة مختلفة عن كل ما حدث خلال الأسبوع وقمنا بالرد على أرض الملعب".

وتابع "دائما ما أتحلى بالثقة، الشيء الوحيد الذي تغير هو أنني أصبحت أسجل أهدافا أكثر في الموسم الماضي وبدأت هذا الموسم في تسجيل الأهداف".

واستكمل "من المستحيل استبدال كريم بنزيمة لكني أحاول. إنها وظيفة جديدة لأنني أقوم بأشياء مختلفة عنه لكنني أصبح لاعب أفضل في كل يوم".

وأتم "نحن سعداء للغاية لأننا فزنا بجميع المباريات. نقوم بعمل جيد للغاية ونأمل أن نعود بشكل أفضل من التوقف الدولي".

وسجل رودريجو ثلاثة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات لعبها مع ريال مدريد الموسم الحالي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 1988.

حقق ريال مدريد فوزه الأول على أتليتكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو منذ فبراير 2019.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في الدربي على أتليتكو مدريد بآخر ثلاثة لقاءات أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بواقع تعادلين وخسارة.

كما حقق فالفيردي رقما مميزا مع ريال مدريد إذ ساهم في سبعة أهداف بآخر عشر مباريات أقيمت.

وسجل فالفيردي أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في آخر 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد.

وكان فالفيردي قد حقق نفس الفرق في 95 مباراة لعبها من قبل مع ريال مدريد.

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