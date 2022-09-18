مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 23:25
كتب : FilGoal
خاض الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
وانتهت المباراة بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.
من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.
وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التتش، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.