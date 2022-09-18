العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة

تغلب نابولي على مضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 55 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 78، بينما سجل أوليفييه جيرو هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 69.

العارضة ترفض

حاول ثيو هيرنانديز من متابعة في الدقيقة 7 ولكن أبعد الدفاع الكرة على الخط.

وفي الدقيقة 13 سدد أوليفييه جيرو داخل المنطقة ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

عاود جيرو المحاولة في الدقيقة 21 برأسية علت العارضة، ثم تلقى تمريرة رادي كرونيتش في الدقيقة 25 وسدد ولكن فوق العارضة مرة أخرى.

أتى الدور على كرونيتش في الدقيقة 28 من ركنية بالرأس، ولكن تصدى لها الحارس أليكس ميريت.

وتلقى خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي عرضية في الدقيقة 42 ليقابلها بتسديدة بالكعب ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

صائد الروسونيري

مع بداية الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين بنزول بيير كالولو وسيرجينو ديست بدلا من سيمون كاير ودافيدي كالابريا.

وفي الدقيقة 52 سقط خفيتشا كفاراتسخيليا داخل منطقة جزاء ميلان، ليشير الحكم باستمرار اللعب قبل أن تقر تقنية الفيديو وجود ركلة جزاء، سجل منها ماتيو بوليتانو الهدف الأول في الدقيقة 55.

الهدف هو الرابع من ماتيو بوليتانو في شباك ميلان، ليصبح أكثر فريق يسجل في شباكه بين فرق الدوري الإيطالي، وجميع الأهداف الأربعة أتت في سان سيرو.

وفي الدقيقة 66 واصل بيولي تبديلاته بنزول براهيم دياز وجونيور ميسياس بدلا من رادي كرونيتش وأليكسيس سايليمايكرس.

على الناحية الأخرى بدأ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي تحركاته بإشراك جيوفاني سيميوني وأليسيو زيربين بدلا من جياكومو راسبادوري وماتيو بوليتانو.

العارضة تأبى مجددا

في الدقيقة 69 أدرك أوليفييه جيرو التعادل بعد تمريرة من ثيو هيرنانديز أسكنها بلمسة واحدة في الشباك.

بذلك سجل جيرو للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، للمرة الأولى منذ يوليو 2020 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن سرعان ما استعاد جيوفاني سيميوني التقدم لنابولي في الدقيقة 78 برأسية بعد عرضية ماريو روي.

تغيير ميلان الأخير أتى في الدقيقة 82 بنزول ياسين عدلي بدلا من شارل دي كيتيلاري.

وفي الدقيقة 86 سدد بيير كالولو كرة اصطدمت بالعارضة.

وأتى تانجي ندومبيلي وإليف إلماس بدلا من خفيتشا كفاراتسخيليا وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 87، وأخيرا حل ماتياس أوليفيرا بدلا من ماريو روي في الدقيقة 91.

الفوز قاد نابولي إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا الذي فاز على روما اليوم -السبت- بهدف دون رد، فيما تراجع ميلان إلى المركز الخامس بتجمد رصيده عند 14 نقطة.

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وأوقفت هذه الخسارة سلسلة مباريات الروسونيري بلا هزيمة في الدوري الإيطالي عند 22 مباراة متتالية فقط.

وأتت خسارة ميلان الأخيرة قبل هذه أمام سبيتزيا في الأسبوع الثاني والعشرين للموسم الماضي.

وللمرة الأولى، خسر ميلان بمشاركة جيرو في التشكيل الأساسي، حيث لم يحدث ذلك طوال 27 مباراة سابقة.