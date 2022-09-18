كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا

حسم منتخب إسبانيا لقب بطولة أوروبا لكرة السلة على حساب فرنسا في النهائي الذي أقيم بمدينة برلين الألمانية.

وتغلب منتخب إسبانيا على فرنسا بنتيجة 88-76 ليحقق لقبه الرابع في آخر ست نسخ أقيمت.

أما منتخب فرنسا حامل لقب نسخة 2013 فيحقق الوصافة للمرة الثالثة في تاريخه، ويخسر النهائي الثاني ضد إسبانيا.

وحصد منتخب ألمانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية الأولى في تاريخه بالفوز على بولندا بنتيجة 82-69.

وسيطر منتخب إسبانيا على المباراة النهائية منذ بدايتها إذ حسم الفترة الأولى بنتيجة 23-14 قبل أن ينهي الفترة الثانية بنتيجة 47-37 لصالح الماتادور.

وقلص الديوك النتيجة بعد التقدم الوحيد في الفترة الثالثة والتي انتهت بنتيجة 66-57.

وكان المنتخب الإسباني قد حصد لقبه الأول عام 2009 على حساب صربيا، قبل أن يضيف لقبه الثاني في النسخة التالية عام 2011 على حساب فرنسا.

وكانت آخر ألقاب فرنسا في بطولة أوروبا لكرة السلة عام 2013 على حساب ليتوانيا، قبل أن تضيف إسبانيا ثالث ألقابها في نسخة 2015.

وحصدت سلوفينيا لقبها الأول في نسخة 2017 الأخيرة على حساب صربيا.

منتخب مصر بطل سابق

وفي معلومة قد لا يعلمها البعض، سبق للمنتخب المصري المشاركة في بطولة أوروبا لكرة السلة في أربع نسخ سابقة.

وتوج منتخب مصر بلقب أوروبا للسلة عام 1949 والتي استضفتها مصر، ليكتب الفراعنة أسمائهم ضمن المتوجين التاريخيين باللقب.

وبذلك أصبحت مصر ضمن 14 دولة سبق لها حصد لقب أوروبا لكرة السلة.