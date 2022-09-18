من يمكنه إيقاف ميسي ونيمار؟ باريس ينتصر على ليون ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل مع نيمار بهدف باريس سان جيرمان أمام ليون

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بالفوز على ليون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

هدف المباراة الوحيد عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من نيمار وتسديدة للأرجنتيني من داخل منطقة الجزاء على يمين لوبيز حارس ليون.

وتبادل ميسي ونيمار صناعة الأهداف لبعضهما البعض في خمس مناسبات هذا الموسم حتى الآن.

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وساهم ميسي في 14 هدفا هذا الموسم بواقع ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة.

بينما وصل رصيد نيمار في المساهمات إلى 19 مساهمة، 11 هدفا وثماني تمريرات حاسمة.

وأصبح نيمار أول لاعب يساهم في 121 هدفا في أول 100 مباراة له في الدوري الفرنسي بواقع 77 هدفا و44 تمريرة حاسمة.

وسجل سيرجيو راموس هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من متابعة رأسية عبده ديالو قبل أم يتم إلغاءه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 22 في الصدارة.

بينما توقف رصيد ليون عند 13 نقطة في المركز السادس.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي نيمار الدوري الفرنسي
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