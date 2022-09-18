بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

تعاقد نادي بورفؤاد مع صالح موسى لاعب الزمالك والداخلية والمقاصة السابق.

صالح موسى النادي : بورفؤاد بورفؤاد

وأنهى أحمد الديب المدير الإداري لفريق بورفؤاد كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب.

ووقع صالح موسى عقدا مدته موسمين مع نادي بورفؤاد.

وتمت جلسة التوقيت بحضور جاسر الشاعر رئيس مجلس الإدارة وأحمد رضوان المشرف على الفريق الأول وطارق الصاوي المدير الفني للفريق.

وأنهى أحمد سليمان أمين الصندوق كافة الأمور المالية بناء على بنود التعاقد.

وتعاقد بورفؤاد حتى الآن مع هشام البطوط وأحمد طلبة ومجدي جوجو، بالإضافة إلى عبدالرحمن رخا على سبيل الإعارة من الزرقا.

أيضا تعاقد بورفؤاد مع محمد عاطف ومحمد فتحي وأحمد صلاح.