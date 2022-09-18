بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 22:29
كتب : رضا السنباطي
تعاقد نادي بورفؤاد مع صالح موسى لاعب الزمالك والداخلية والمقاصة السابق.
وأنهى أحمد الديب المدير الإداري لفريق بورفؤاد كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب.
ووقع صالح موسى عقدا مدته موسمين مع نادي بورفؤاد.
وتمت جلسة التوقيت بحضور جاسر الشاعر رئيس مجلس الإدارة وأحمد رضوان المشرف على الفريق الأول وطارق الصاوي المدير الفني للفريق.
وأنهى أحمد سليمان أمين الصندوق كافة الأمور المالية بناء على بنود التعاقد.
وتعاقد بورفؤاد حتى الآن مع هشام البطوط وأحمد طلبة ومجدي جوجو، بالإضافة إلى عبدالرحمن رخا على سبيل الإعارة من الزرقا.
أيضا تعاقد بورفؤاد مع محمد عاطف ومحمد فتحي وأحمد صلاح.
نرشح لكم
حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق الدرجة الثانية - تعرف على نتائج قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا خوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023 الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعاقد مع لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة