بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 22:29

كتب : رضا السنباطي

صالح موسى

تعاقد نادي بورفؤاد مع صالح موسى لاعب الزمالك والداخلية والمقاصة السابق.

صالح موسى

النادي : بورفؤاد

بورفؤاد

وأنهى أحمد الديب المدير الإداري لفريق بورفؤاد كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب.

ووقع صالح موسى عقدا مدته موسمين مع نادي بورفؤاد.

أخبار متعلقة
صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي رئيس إنبي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق

وتمت جلسة التوقيت بحضور جاسر الشاعر رئيس مجلس الإدارة وأحمد رضوان المشرف على الفريق الأول وطارق الصاوي المدير الفني للفريق.

وأنهى أحمد سليمان أمين الصندوق كافة الأمور المالية بناء على بنود التعاقد.

وتعاقد بورفؤاد حتى الآن مع هشام البطوط وأحمد طلبة ومجدي جوجو، بالإضافة إلى عبدالرحمن رخا على سبيل الإعارة من الزرقا.

أيضا تعاقد بورفؤاد مع محمد عاطف ومحمد فتحي وأحمد صلاح.

صالح موسى بورفؤاد
نرشح لكم
حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق الدرجة الثانية - تعرف على نتائج قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا خوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023 الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعاقد مع لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة
أخر الأخبار
ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الديربي بثنائية لاتينية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا 34 دقيقة | كرة سلة
من يمكنه إيقاف ميسي ونيمار؟ باريس ينتصر على ليون ويعزز صدارته للدوري الفرنسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق 44 دقيقة | الدرجة الثانية
حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق 58 دقيقة | الدرجة الثانية
مورينيو بعد الهزيمة أمام أتالانتا: لن نلعب دور المهرجين ساعة | الكرة الأوروبية
صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي