حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 22:16
كتب : بسام أبو بكر
أعلن علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود رسميا عن عودة مصطفي جمال قائد الفريق السابق إلى صفوفه.
مصطفى جمال
النادي : حرس الحدود
وينضم جمال في عودته إلى استاد المكس قادما من إنبي.
وخاض اللاعب تجربتين متميزتين في ناديي طلائع الجيش وإنبي.
ويعتبر اللاعب من ناشئي الحرس، حيث تدرج بين صفوفه إلي أن وصل الفريق الأول وأصبح قائد الفريق.
وأنهي السعدني كافة الإجراءات التعاقدية مع اللاعب قبل أن ينضم لفترة إعداد الفريق تحت قيادة أحمد أيوب .
ويسعي مجلس إدارة حرس الحدود لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في الدوري الممتاز.
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