صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ

كشف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر عن توقيع الصندوق لبروتوكول مع الأهلي في 2021 لتسليم الهدايا التي تلقاها من تركي آل الشيخ.

وقال محمد مختار المتحدث في تصريحات لقناة صدى البلد: "صندوق تحيا مصر وقع بروتوكولا مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا التي تلقاها النادي سواء بشكل مادي أو عيني في شكل تبرع".

وأضاف "الأهلي أعلن أنه مستعد لتسليم الهدايا لتركي آل الشيخ أو من ينوب عنه".

وتابع "ثم تم تسليم الهدايا لصندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021 والموضوع انتهى بشكل كامل من وقتها".

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الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي أن صندوق تحيا مصر رد على كل ما يتعلق بشائعات وسائل الإعلام.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"ردّا على الأكاذيب والافتراءات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء اليوم أنه وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ 10 مارس 2021، فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية «الساعات» التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل".

"وقال إن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر (بتاريخ 2 يونيو 2020) أنه قرر إعادة جميع هدايا السيد تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه، أو توجيهها إلى الجهة التي يرغب فيها.. وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر. وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه وتسلم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية «الساعات»، وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة".

🚨🚨"صندوق تحيا مصر" يكشف الحقائق ويرد على الأكاذيب والافتراءات ويؤكد على نزاهة النادي الأهلي ومجلس إدارته. pic.twitter.com/wQYthK8XU0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 18, 2022

"وكانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة قد برأت ساحة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسئوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات.. وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23 مارس 2020 إلى حفظ الدعوى واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام".

مخاطبة الأهلي في وقت سابق

وأرسل الأهلي في وقت سابق خطابا إلى صندوق "تحيا مصر" طالبه خلاله بكشف الحقائق للرأي العام للرد على الشائعات المنتشرة.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون الموقع سابقا بينه وبين صندوق "تحيا مصر" فإنه تم حصر كافة التبرعات في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وأكدت سلامة موقف النادي القانوني ومجلس إدارته.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

الأهلي يخاطب صندوق «تحيا مصر» رسميًّا.. ويطالبه بكشف الحقائق والرد على الشائعات الكاذبة

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام، والرد على الشائعات والافتراءات الكاذبة التي تتردد في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن صندوق «تحيا مصر» والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021.

وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي - صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.