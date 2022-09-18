انتهت في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1)-(2) ريال مدريد.. نهاية المباراة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 طرد هيرموسو

ق83 جوووول هيرموسو بالكتف من ركنية جريزمان

ق75 نزول روديجير بدلا من ميندي

ق62 نزول موراتا وماتيوس كونيا بدلا من دي باول وجواو فيليكس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من كاراسكو ولكن يتصدى لها كورتوا

ق36 جوووووول فالفيردي يسجل الثاني بعد متابعة تسديدة فينيسيوس في القائم

ق25 كورتوا ينقذ تسديدة رائعة من جريزمان

ق18 جووووووول بينية رائعة من تشاوميني يسجلها رودريجو على يمين أوبلاك

ق12 كورتوا يخطئ في تقدير الركنية وفيليكس يسدد في جسد كروس

ق11 كاراسكو يهدر الهدف الأول وكارباخال يحولها لركنية

ق6 رأسية من فيليبي أعلى عارضة كورتوا

ق4 شجار بين كوكي وفالفيردي والأجواء متوترة

انطلاق المباراة

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