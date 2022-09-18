طرد مورينيو وسقوط روما.. أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بانتظار الموقعة

تغلب أتالانتا على مضيفه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

وتعرض أتالانتا لموقف حرج في توقيت مبكر للغاية، بإصابة حارس مرماه خوان موسو، ليخرج في الدقيقة الثامنة ويأتي ماركو سبورتييلو بدلا منه.

وفي الدقيقة 35 سجل جورجيو سكالفيني هدف المباراة الوحيد، بعد تمريرة من راسموس هولوند وضعته في موقف انفراد بحارس المرمى، ليسكنها في أسفل الزاوية اليمنى.

وطالب روما بركلة جزاء في الدقيقة 40 إثر سقوط نيكولو زانيولو داخل المنطقة، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وبين شوطي المباراة حل لويس مورييل وكاليب أوكولي بدلا من صانع الهدف راسموس هولوند ومسجله جورجيو سكالفيني.

وتعرض جوزيه مورينيو مدرب روما للبطاقة الحمراء في الدقيقة 57 إثر اعتراضاته المستمرة.

وفي الدقيقة 67 حل أندريا بيلوتي بدلا من نيمانيا ماتيتش في صفوف روما، بينما أتى أديمولا لوكمان بدلا من ماريو باساليتش في صفوف أتالانتا في الدقيقة 74.

وأتى إلدور شومورودوف بدلا من تامي أبراهام في الدقيقة 79 بصفوف روما، بينما حل نيكولا زاليفسكي بدلا من جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 87.

وأخيرا اختتمت التبديلات بنزول روسلان مالينوفسكي في صفوف أتالانتا بدلا من إيدرسون في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 17 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بانتظار نتيجة مباراة نابولي وميلان، حيث يملك كل منهما 14 نقطة.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة.