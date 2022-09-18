تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان أساسي لأول مرة ضد ريال مدريد.. وكوكي يقود الوسط
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:58
كتب : FilGoal
يبدأ دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد بأنطوان جريزمان أمام ريال مدريد.
أنطوان جريزمان
النادي : أتليتكو مدريد
ويستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
ويلعب جريزمان بصورة أساسية لأول مرة هذا الموسم مع أتليتكو مدريد.
وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: ماركوس يورينتي - فيليبي - أكسيل فيتسل - رينيلدو ماندافا - كاراسكو
الوسط: رودريجو دي باول - كوكي - جيوفري كونداجبيا
الهجوم: جريزمان - جواو فيليكس.
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.
أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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