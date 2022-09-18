تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان أساسي لأول مرة ضد ريال مدريد.. وكوكي يقود الوسط

مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول رودريجو

التشكيل - سايليمايكرس يعوض غياب لياو في ميلان.. وثلاثي هجومي لـ نابولي

تشكيل ريال مدريد - رباعي خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.. وهازارد على دكة البدلاء

الدوري الفرنسي - بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع لانس

شارك في 74 دقيقة.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام لانس في الدوري الفرنسي