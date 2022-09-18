تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان أساسي لأول مرة ضد ريال مدريد.. وكوكي يقود الوسط

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

سيميوني - جريزمان

يبدأ دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد بأنطوان جريزمان أمام ريال مدريد.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويلعب جريزمان بصورة أساسية لأول مرة هذا الموسم مع أتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - رباعي خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.. وهازارد على دكة البدلاء خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا رئيس أتليتكو: سأطلب من فينيسيوس أن يعلمني رقص السامبا ليكيب: أزمة دقائق جريزمان في طريقها للحل بين أتليتكو مدريد وبرشلونة

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي - فيليبي - أكسيل فيتسل - رينيلدو ماندافا - كاراسكو

الوسط: رودريجو دي باول - كوكي - جيوفري كونداجبيا

الهجوم: جريزمان - جواو فيليكس.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

أتليكو مدريد دربي مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) نابولي.. جيرو يضرب العارضة مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول رودريجو طرد مورينيو وسقوط روما.. أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بانتظار الموقعة التشكيل - سايليمايكرس يعوض غياب لياو في ميلان.. وثلاثي هجومي لـ نابولي تشكيل ريال مدريد - رباعي خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.. وهازارد على دكة البدلاء الدوري الفرنسي - بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع لانس شارك في 74 دقيقة.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام لانس في الدوري الفرنسي سجل هدفا وتحصل على ضربة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب
أخر الأخبار
رئيس إنبي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي 6 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
دي زيربي يخلف بوتر في تدريب برايتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بتواجد خماسي الزمالك.. 27 لاعبا في قائمة مصر النهائية لمعسكر سبتمبر 36 دقيقة | منتخب مصر
مصدر مقرب من بابلو فرانكو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي.. وتخوف وحيد 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) نابولي.. جيرو يضرب العارضة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول رودريجو 49 دقيقة | الدوري الإسباني
طرد مورينيو وسقوط روما.. أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بانتظار الموقعة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي